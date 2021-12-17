إزالة ٢٠ إعلانا مخالفا بدون ترخيص في حملة بشوارع مدينة سمالوط بالمنيا

قاد أحمد مهدي راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بشوارع مدينة سمالوط.

وتمكنت الأجهزة المحلية، من إزالة ٢٠ إعلانا مخالفا لإعادة الانضباط والمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وقال سامى أبو الدهب، مدير قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، إنه تم تنظيم عدد من الحملات سيتم تنفيذها وفق خطط الإدارة الموضوعة لإعادة الانضباط بالشوارع فيما يخص تركيب الإعلانات والقضاء على الإعلانات العشوائية بجانب عشوائية تعامل المواطنين وجميع المعنيين من شركات وهيئات وأشخاص اعتبارية.

وأضاف: كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة ويريد عمل إعلان فلابد من الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر، مشيرا إلى إزالة ٢٠ إعلانا مخالفا بدون ترخيص.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، على متابعته أعمال الحملة المكبرة والمفاجئة التي شنتها إدارة الإشغالات بالوحدة ، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بهدف إزالة كافة الإعلانات المخالفة لقانون الإعلانات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة سمالوط.