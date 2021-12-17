وزراء صحة مجموعة السبع: أوميكرون تشكل أكبر تهديد للصحة العامة في العالم

أكد وزراء الصحة بدول مجموعة السبع أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، هي "أكبر تهديد للصحة العامة على مستوى العالم".

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان لها أوردته مجلة "بوليتيكو" اليوم الجمعة، في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع في المملكة المتحدة أمس الخميس، أن العمل المشترك ومشاركة المعلومات سيلعبان الدور "الحاسم" في الاستجابة لموجة "أوميكرون" المتنامية بسرعة في أوروبا والعالم.

وأكد وزراء مجموعة السبع - الذين يمثلون الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكذلك المملكة المتحدة - أهمية الوصول العادل إلى التشخيصات وتسلسل الجينوم واللقاحات والعلاجات لرصد ومكافحة التهديد الذي يشكله المتغير الجديد، وفقًا لبيان حكومة المملكة المتحدة.

وأشاروا أيضًا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاجتماعية والصحية العامة لمحاولة الحد من انتشار العدوى.

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي موجة من متحورات كورونا مثل "دلتا" و"أوميكرون"، كما حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها هذا الأسبوع من أن الخطر العام الذي بات يشكله "أوميكرون" على الصحة العامة في أوروبا أصبح "مرتفعا للغاية".

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة سلمت رئاسة مجموعة السبع إلى ألمانيا، حيث سيستضيف وزير الصحة الجديد كارل لوترباخ الاجتماع القادم لوزراء الصحة.