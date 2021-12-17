 ضبط 3 مقاهي تقدم الشيشة بالأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 3 مقاهي تقدم الشيشة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 4:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 4:53 ص

قال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، تم شن حملة على المقاهي والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلال الحملات ضبط مقهى مخالف يقوم بتقديم النرجيلة لرواده بشارع صلاح الدين بمنطقة حي جنوب.

وأضاف لطفي لـ"الشروق" أنه تم أيضًا ضبط مقهيين أخرين يقدمان النرجيلة لرواده بوسط المدينة وتم مصادرة ١٥ نرجيلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد لطفي تكثيف أعمال الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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