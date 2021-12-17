الزراعة تواصل مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة

قال عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، إنه تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم آفات وأمراض النخيل لمنطقة المغرة، بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد فحص النخيل بالمزارع، جاء ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف جاد الله، أنه تم عمل يوم حقلي لاستكمال المرور على باقي مزارع النخيل في المنطقة والتي تزرع نخيل البلح، وتم فحص النخيل بالمزارع واكتشاف الاصابات وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية الزراعة الصحيحة والري والتسميد المناسب.

وتابع أنه تم تدريبهم أيضا على كيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة.