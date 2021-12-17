الرئيس الألماني: المشردون بحاجة إلى عروض إسكان

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الضرورة الملحة لتقديم عروض إسكان للمشردين.

وقال شتاينماير، اليوم الجمعة، عقب زيارة لمركز للإسكان والاستشارات تابع لمؤسسة "نساء في أزمة" بحي ميته في برلين: "في مدينة مثل برلين، سمعنا للتو من بعض المتضررين أن معدلات الزيادة في الإيجارات في السنوات الأخيرة كانت أحد أسباب فقدهم لمنزلهم"، مضيفا أنه في كثير من الأحيان يصعب على الأمهات، العازبات على وجه التحديد، العثور على سكن بالإيجارات المعتادة في السوق، مشيرا إلى أن الطريق إلى التشرد يصبح عندئذ أقصر بكثير مما يتصور معظم الناس.

وأكد الرئيس: "الشيء الأكثر إلحاحا هو توفير عروض إسكان هنا".

وأعرب شتاينماير عن شكره للمتطوعين في هذا المجال، وقال: "الأضعف في مجتمعنا يستحق اهتمامنا ورعايتنا، ليس فقط في وقت عيد الميلاد (الكريسماس)، ولكن على مدار 365 يوما في السنة... هذه هي الإنسانية التي يحتاجها مجتمعنا بشدة هذه الأيام".