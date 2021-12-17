روسيا تعلن مطالبها إلى حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية

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أعلنت موسكو مسودة اتفاقية مأمولة مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، بعد مطالبة الرئيس فلاديمير بوتين بإنهاء توسع الناتو تجاه الشرق.

كما دعت روسيا أوكرانيا بشكل مباشر إلى التخلي عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.

وطبقا للنص المؤلف من تسع مقالات فردية والذي نشرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة يتعين على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا أن تتعهد بالامتناع عن القيام بعمل عسكري في أراضي أوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

كما طالبت روسيا الناتو بسحب بنيته التحتية العسكرية إلى مواقع عام 1997.

وترى القوة النووية، روسيا، أن أمنها مهدد إذا تقدم الناتو إلى الأراضي الأوكرانية وبالتالي إلى حدود روسيا.

ووفقا للوثيقة يتعين على روسيا ودول الناتو الامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في نقاط يمكن أن تشكل تهديدا للأطراف المحتملة.

وجاء في مسودة النص أن أمن دولة ما يجب ألا يكون على حساب أمن دولة أخرى.

ووفقا للمسودة أيضا فمن المخطط له مناقشة النزاعات وحلها في مجلس الناتو وروسيا وتطبيق مبدأ التعاون.

كانت روسيا ناقشت بالفعل المقترحات خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلي الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة.

كان بوتين أجرى مؤخرا تبادلا للآراء حول سبل تحقيق الأمن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال تقنية الفيديو.

كما أبلغ رئيس الكرملين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس بشأن مطالب موسكو بضمانات أمنية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن ردود فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حتى الآن لا يمكن أن تعطي سببا للأمل في قبولهما المقترحات.

ودعا ريابكوف كلا من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إلى التفاوض رسميا حول مسودة الاتفاقية مع روسيا.

وقال إنه مع ذلك فإن الوثيقة ليست "قائمة طعام" يمكن للغرب أن يختار شيئا منها ويدع الباقي.

في الوقت نفسه، أكد ريابكوف أن روسيا تعارض بشكل قاطع عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وستحاربها.