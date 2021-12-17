تستضيف باكستان، الأحد، الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، حيث تعقد الدورة بمبادرة من السعودية بصفتها رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي.

ورحبت باكستان بالدعوة وعرضت استضافة الدورة. وإلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين سيضم المشاركون أيضًا مدعوين خاصين من منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وبعض الدول غير الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي.

كما ستكون الحكومة الأفغانية المؤقتة ممثلة في مجلس وزراء الخارجية. فيما ينعقد الاجتماع في ظل تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان.

وإلى جانب الإعراب عن التضامن مع الشعب الأفغاني، من المتوقع أن يستكشف مجلس وزراء الخارجية سبل احتواء وعكس مسار الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في أفغانستان، لا سيما فيما يتعلق بنقص الغذاء و نزوح الناس وانهيار اقتصادي محتمل.

وأكدت باكستان مراراً أن استمرار مشاركة المجتمع الدولي مع أفغانستان أمر حتمي وأن استضافة اجتماع وزراء الخارجية هو مظهر آخر من مظاهر التواصل الدبلوماسي المكثف لباكستان لتعزيز الدعم لشعب أفغانستان.

وتعكس الدورة الاستثنائية السابعة عشرة التزام باكستان الثابت وجهودها المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان واستمرار رفاهية الشعب الأفغاني.

وستوفر الدورة الاستثنائية فرصة للنظر في خطوات عملية وملموسة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وباكستان وأفغانستان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي. و على مر السنين، قدمت باكستان ومنظمة المؤتمر الإسلامي دعمهما المستمر لشعب أفغانستان.

كما عُقدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد في يناير 1980 للنظر أيضًا في الوضع في أفغانستان. وكان آخر اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الاسلامية استضافته باكستان في عام 2007. وسيسبق مجلس وزراء الخارجية اجتماع لكبار المسؤولين غداً.