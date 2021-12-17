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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 7435 إصابة جديدة بكورونا 73 وفاة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 6:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 6:33 ص

 سجلت كوريا الجنوبية 7435 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة .

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 551 ألفا و551 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 73 حالة وفاة ، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة، ليرتفع الإجمالي إلى 4591 وفاة.

كما سجلت البلاد ثلاث إصابات مؤكدة بالمتحور (أوميكرون) لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 151.

وبحلول اليوم الجمعة فقد تلقى 3ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 7ر81 % التطعيم بالكامل، وحصل 19 % على جرعات معززة.

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