الولايات المتحدة ترحب بإطلاق سراح 11 أمريكيًا مختطفين في هايتي

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح 12 شخصًا، من بينهم 11 مواطنًا أمريكيًا، اختطفتهم عصابة في هايتي يوم 16 أكتوبر الماضي.

وجددت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، التزامها بمستقبل هايتي ودعم سلامة وازدهار شعبها.

وأكدت واشنطن، بحسب البيان، مواصلة دعم الشرطة الوطنية في هايتي لتحسين الأمن لجميع مواطنيها وكذلك المواطنين الأمريكيين هناك، معربة عن ارتياحها حيال حرية المختطفين الذين سيتم لم شملهم مع عائلاتهم قريبًا.

وتوجهت الولايات المتحدة بخالص الشكر للشرطة الوطنية في هايتي والمنظمات الدولية والوكالات الأمريكية الذين عملوا بلا كلل من أجل إطلاق سراح المختطفين، مشددة على أن رفاهية وسلامة مواطنيها في هايتي، كما هو الحال في جميع البلدان، على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية.