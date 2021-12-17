ربما راقك يوما البحث فى أصول عائلتك أملا فى العثور على اسم فى العائلة تنتسب إليه، كان له من المجد والعز نصيب يدعمه التاريخ وتشهد له الأيام. حسنا فعلت: شجرة العائلة لا تمنحك فقط الفرصة لمعرفة أسلافك والتفاخر بهم، بل تمنحك أيضا ما قد لا يخطر على بالك من صورة صادقة لما كانوا عليه صحيا، وما تكون أنت بالفعل عليه الآن ومستقبلا، الأمر الذى معه يمكنك الاستعداد لتفادى نذر الخطر والتهيؤ لاحتواء تبعاتها.



إن لم تكن حقا فعلت فعليك أن تبدأ:

شجرة العائلة بالفعل تعد الخلفية الجينية أو الخريطة الصحية التى تتحرك وفقا لفروعها وأوراقها.. الصفات الصحية التى قد ينعم بها الإنسان أو يشقى. من المعروف أن هناك أمراضا وراثية يتناقلها البشر تجرى تلك الصفات فى دماء العائلات يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد فى صور مختلفة، منها الصفات السائدة التى تظهر فى كل الأجيال، ومنها المتنحية التى تظهر وفقا لتبادل وتوافيق وراثية خاصة.

الواقع أن الأمر ليس منسوبا للموروثات الوراثية (الجينات) فقط، لكن هناك الجين ذاته ثم القابلية للمرض، وتلك التى يضعها عوامل متعددة يعيشها الإنسان تدفع إلى أحقية الإصابة بالمرض والأمثلة على ذلك متعددة.

تعد أمراض شرايين القلب التاجية وشرايين المخ السبب الأول والرئيسى حتى الآن على قائمة أسباب وفاة الإنسان: الجلطة القلبية والسكتة الدماغية معظم أنواع السرطان ثم مرض السكر ومضاعفاته تأتى بعدها. كل تلك الأمراض وإن حملت جينات خاصة بها إلا أن تلك الجينات ليست العامل الوحيد الفاعل فى الحدث. الجينات وإن كانت بداية القصة إلا أنها ليست صانعة النهاية! وما تفعله أو ما قد لا تفعله ما تأكله أو ما لا تأكله، ما قد يحيطك من بيئة وتفاعلك معها، تلك العوامل وغيرها مجتمعة هى التى تحدد متى يبدأ المرض وكيف ينتهى لمن يحمل جينات هذا المرض.

على هذا، فإنك قد تكون بالفعل حاملا للجين لكن اختياراتك الشخصية وأسلوب حياتك وأحوال معيشتك يمكنها أن تفاديك المرض، فإذا كانت هناك أمراض وراثية تسرى فى عائلتك فالمعنى أن الجينات بالفعل موجودة لكنها تنتظر فرصته للظهور مع عوامل أخرى كثيرة فى حياة الإنسان.

<< هل اختبارات الوراثة يجب أن تجرى لاستشراف المستقبل؟

استطاع العلم توفير العديد من الاختبارات الوراثية التى يمكن الاعتماد عليها فى التنبؤ بالأمراض خاصة السرطان، لذا يمكن لطبيبك الآن توجيهك لإجراء اختبارات قد تحدد مسار حياتك لاعتمادها على تلك المعلومات الوراثية التى يمكن للمتخصصين من أطباء العلوم الوراثية توفيرها والتعبير عنها وعن تداعياتها.

لكن من يحولون الآن للاختبارات الوراثية هم من يتزايد لديهم عوامل الخطر التى قد تؤدى للأمراض الخطيرة. من أهم تلك الأمثلة العائلة التى يتكرر فيها إصابة سيداتها بسرطان الثدى، خاصة لصغيرات السن منهن. أيضا حالات سرطان المبايض أو البرستاتا لدى الرجال.

<< تسجيل الوقائع الصحية لعائلتك من أهم ما يمكن أن يعتمد عليه طبيبك فى توجيهك لبعض ما يمكن تغييره إلى الأفضل فى اسلوب حياتك، وطريقة إعدادك لطعامك أو عدد ساعات نومك، وكلها عوامل بالفعل مهمة، فإنها وإن كانت تعكس أسلوبا اجتماعيا فى العادات إلا أنها لابد وأن تتواءم مع الصحى من تلك العادات والابتعاد عما هو بالفعل مؤذٍ كالتدخين على سبيل المثال.

ليس من الضرورى على الإطلاق أن تصاب بأحد تلك الأمراض لأنه يسرى من جيل لآخر فى عائتلك كأمراض القلب أو السكر، ولكن من المهم أن يتضح أن ذلك بالفعل أصاب بعض أفراد العائلة وأن الجين موجود حتى تتمكن أنت من تفاديه بتوصيات أصبحت معروفة للجميع الآن، أولها التوقف تماما عن التدخين ثم الحفاظ على وزن صحى وتناول طعام متوازن تعلو فيه نسبة الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة لدسم، ثم اللحوم قليلة الدسم والأسماك ذات الدهون الجيدة والزيوت النباتية الجيدة وأهمها زيت الزيتون والمكسرات. أما الأهم دائما فالجهد البدنى المتوازن الذى يحفظ على الدورة الدموية نشاطها وعلى المفاصل ليونة حركتها ويقى الإنسان المشاعر الاكتئابية والرغبة فى العزلة.



< كيف تبدأ فى تسجيل شجرة عائلتك؟

تاريخ العائلة المرضى بالتفصيل هو أهم ما يرتكن إليه العلم الآن فى تشخيص الأمراض، ويبدأ به الطبيب دائما بعد تسجيل اسم المريض وعمره وسبب شكواه الرئيسية، لذا فإن تسجيلك لشجرة عائلتك يجب أن يتضمن معلومات صحية دقيقة عن أقاربك من الدرجة الأولى: الأب والأم والأخوة والأخوات والأبناء أيضا من الدرجة الثانية: الأجداد للأم والأب العمات والخالات والأعمام والأخوال من الناجين بالطبع إذا أمكن أيضا أبناء العمومة والأخوال.

يجب أن تتضمن المعلومات أهم الأمراض سواء الجسدية منها المزمنة أو الحادة إذا أودت بحياة أحدهم فجأة وفى سن صغيرة أو أيضا الأمراض النفسية والعقلية.

من المهم أيضا تسجيل أى ظروف أحاطت بمن توفى وفى أى سن وهل انتهى إلى أى إعاقة جسدية أو ذهنية.

إذا ما بدأت بالفعل فى تسجيل ملاحظاتك عليك أن تنتبه إلى العوامل التى تشى بأن هناك جينا لم يفصح عن ذاته بعد وأن تلك المؤثرات والعوامل تمهد لظهور مرض ما قد يطول احتلاله لجسد الإنسان فى مراحل مرضية متتابعة وتداعيات مختلفة.

ــ أحد الأقرباء وقد توفى فجأة دونما أى مرض معلن.

ــ أحد الأقرباء عانى مرضا ما وذهب صغيرا فى السن.

ــ أحد الأقرباء ممن أعلن عن مرضه وهو مازال صغيرا فى السن ككل أمراض القلب الخلقية ومرض السكر لدى الأطفال.

ــ مجموعة من الأقارب اجتمعوا على الإصابة بذات المرض مع اختلاف الأعمار.

ــ أن يحدث ذات المرض فى أجيال متعاقبة (الأب والابن مثلا).

ــ اجتماع نوعين من النشاط السرطانى قريب واحد كسرطان الثدى والمبيض معا على سبيل المثال.

ــ أن يحدث مرض غير معروف لدى الرجال معروف عند السيدات كسرطان الثدى الذى يمكن أن يحدث لدى رجل وهو أمر نادر الحدوث.

حينما تنتهى من استكمال ملف عائلتك الصحى لك أن تناقشه من طبيبك الذى سيوافيك إما برغبته فى أن تذهب للقاء استشارى للأمراض الوراثية أو أنه سيوجهك بنفسه إلى بعض الاختبارات الخاصة مثل الماموجرام أو منظار القولون أو غيرها من الاختبارات اللازمة لاستكشاف الأمر.