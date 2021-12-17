بريتش إيروايز تعلق رحلات الطيران إلى هونج كونج بعد الحجر الصحي للطيارين

علقت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" رحلات الطيران إلى هونج كونج حتى مارس بعد تطبيق قواعد حجر صحي صارمة في البلاد دخلت إثرها طواقم الطائرات العزل في مخيم مؤقت، حسبما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ولا توجد رحلات مدرجة على جداول الخطوط الجوية البريطانية إلى هونج كونج حتى نهاية فبراير. وعلقت الخطوط الجوية في البداية الرحلات المتوجهة إلى هونج كونج في نهاية الشهر الماضي، فيما أعلمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنها اتخذت هذا الإجراء "لحين دراسة متطلبات التشغيل في هذا الطريق".

وتطبق هونج كونج إحدى قواعد الحجر الصحي الأشد صرامة حيث تستهدف وصول حالات كوفيد- 19 إلى صفر، ولا تستثني طواقم الطائرات من القواعد على النقيض من معظم الأماكن الأخرى.