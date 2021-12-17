محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المحاور الرئيسية بالدقي

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية الرئيسية بأحياء الدقي وجنوب الجيزة، حيث تابع نسب الأعمال الجارية بشوارع التحرير ومراد والبحر الأعظم والنيل السياحي بأحياء الدقي وجنوب الجيزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لها.

ووجه في بيان، اليوم الجمعة، على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بشارع التحرير بالالتزام بالمواصفات المحددة وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه.

كما كلف راشد، أجهزة المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بسرعة إنجاز اعمال تحويلات وصيانة الخطوط والكابلات قبل البدء في تنفيذ طبقه الرصف السطحية للطريق.

وشدد على رئيس حي جنوب ومديرية الطرق بالتشديد على الشركة المنفذة وتلافي بعض الملاحظات في أعمال الرصف بالقطاع القادم من نفق عباس، ومراجعة دورية للأعمال قبل استلامها للتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

وأشار إلى دعم ممشي كورنيش النيل بمقاعد إضافية لخدمة المترددين على الممشى والتنسيق مع أصحاب عددا من العقارات المواجهة للمشي بضرورة رفع كفاءة الأسوار والحوائط الخاصة بهم لتتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

كما اطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع مراد والتي تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطي ودعم الطريق بأعمدة إنارة وإضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وانترلوك.

وأكد أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شاملة لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.