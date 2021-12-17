استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الخميس، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، في ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 403 حالة وفاة، 44 ألفا و997 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 108 آلاف و78 حالة والإصابات إلى 6 ملايين و 701 آلاف و 158 حالة.

وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 28 ألفا و 900 إصابة خلال اليوم الأخير، و48 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 5 ملايين و422 ألفا و168 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 88 ألفا و667 إصابة.

وفي بولندا، سجّلت السلطات الصحية 22 ألفا و 97 إصابة خلال اليوم الأخير، و592 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و903 ألفا و445 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى90 ألفا و306 إصابة.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 16 ألفا 323 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و 936 ألفا و 761 حالة، وبلغت الوفيات 20 ألفا و 310 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5226 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة هناك مليون و160 ألفا و 120 حالة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11 ألفا و 920 حالة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 4141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 640 ألفًا و 553 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5835 حالة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 16 حالة وفاة و 1596 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 5 آلاف و 338 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 879 ألفا و873 إصابة.

وفي مولدوفا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 16 حالة وفاة و 459 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 9 آلاف و 450 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 371 ألفا و410 إصابة.

وفي البوسنة والهرسك، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 27 حالة وفاة و 675 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البلاد إلى 13 ألفا و 91 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 283 ألفا و 784 حالات إصابة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 298 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 220 ألفًا و 467 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7778 حالة وفاة.

وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 187 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن 160 ألفا و457 حالة فضلا عن 2367 حالة وفاة.

وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 301 حالة إصابة جديدة و 4 حالات وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن 204 آلاف و 928 حالة فضلا عن 3156 حالة وفاة.

أما في الأمريكتين، سجلت جمهورية الدومنيكان 88 حالة إصابة جديدة بفيروس ليرتفع إجمالي حالات الإصابة 411 ألفا و 14 حالة إصابة استقر عدد الوفيات عند 4220 لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وفي تشيلي،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1492 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 787 ألفا و 676 حالة، وسجلت 46 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 773 .

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 378 ألفا و 685 إصابة، واستقر عدد الوفيات عند 10 آلاف و 424 لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وفي كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 72 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 963 ألفًا و 885 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 8313 حالة.

وفي منطقة الكاريبي، في جامايكا، سجلت السلطات الصحية 59 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 91 ألفًا و 927 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2433 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 24 ألفُأ 785 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 255 ألفًا و 816 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 90 ألفًا و 262 حالة عقب تسجيل 36 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي زامبيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 861 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفًا و139 شخصًا،بينما بلغت حصيلة الوفيات 3673 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي كينيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 943 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 258 ألفًا و 557 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 5350 حالة.