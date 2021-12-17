شهود يدلون بشهادتهم في قضية مهاجرين بإيطاليا متورط فيها سالفيني

أدلى أول شهود من السلطات الإيطالية بشهادتهم اليوم الجمعة في محاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني بشأن اعتراض طريق سفينة إنقاذ المهاجرين "أوبن آرمز" .

وتعين على السفينة الانتظار لأيام قبالة جزيرة لامبيدوسا في أغسطس عام 2019 وعلى متنها ما يصل إلى 150 شخصا، قبل أن يتم السماح لها بالرسو هناك.

ويتهم سالفيني بتقييد الحريات وسوء استغلال منصبه. وفي حال إدانته، يواجه زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن ضابط شرطة قوله إن "السفينة كانت مكتظة بمهاجرين كانوا منهكين للغاية جراء قضائهم وقتا طويلا في البحر".

إضافة إلى ذلك، أوضح أنه لم يتم اعتراض أي إرهابيين محتملين على متن السفينة. وتعارضت شهادة ضابط الشرطة مع حجة سالفيني في ذلك الوقت بعدم السماح للسفينة بالرسو.

وأوضح ضابط بحرس الحدود أنه كانت هناك اتفاقات بين وزارة الداخلية الإيطالية وهيئة ميناء لامبيدوسا.

وكانا يريدان توجيه السفينة إلى ميناء في تراباني في صقلية أو تارانتو في بوليا. غير أن ظروفا غير مواتية بالبحر منعتها من الإبحار إلى هناك.