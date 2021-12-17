صحيفة سعودية: بيان الرباعية يؤكد ضرورة تسريع الإرادة الدولية تجاه الحل السياسي في اليمن

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن بيان الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا) جاء معبرا عن القلق بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني؛ بسبب استمرار السلوك الحوثي ورفضهم وقف إطلاق النار، والقلق بشأن البلاد، وإدانة الهجمات الحوثية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية في المملكة، مما يؤكد ضرورة تسريع الإرادة الدولية تجاه الحل السياسي.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان ( جهود المملكة )، إلى أنه منذ الانقلاب الحوثي، تعرضت اليمن- ولاتزال- لمخطط خبيث وممنهج تنفذه الميليشيا الإرهابية، ضمن أجندة إقليمية تستهدف المنطقة، والذي خلَّف واقعا داميا من الصراعات المدمرة للعديد من الدول العربية عبر أذرع مسلحة مأجورة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإنسانية والإغاثية السعودية وبرامج تنموية للشعب اليمني الشقيق مقدرة عالميا، ودعمها لمساعي الحل السياسي، لا تزال ميليشها الحوثي على غيها في الإرهاب ضد المملكة بالصواريخ والمسيّرات المفخخة.

وشددت الصحيفة، في الختام، على أن المجتمع الدولي وهو يؤكد على الحل السياسي في اليمن، يقف على حجم جرائم تلك الميليشيا ورفضها الانخراط في الجهود السياسية.