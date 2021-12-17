المفوضية الأوروبية توصي بالحصول على الجرعة المعززة من اللقاح بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى

أوصت المفوضية الأوروبية، الأشخاص الذين تم تطعيمهم من قبل، بتلقي جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد فترة لا تزيد عن 6 أشهر من الحصول على الجرعة الأولى، مع فترة سماح أخرى مدتها 3 أشهر لشهادات السفر الخاصة بكورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، أوردتها صحيفة "كاثيميرني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم في قمة بروكسل أن المفوضية الأوروبية ستقدم قانونًا بشأن شهادات السفر الخاصة بكورونا.

وأضافت: "سنضمن اتباع نهج مشترك بشأن الحصول على الجرعات المعززة وطول مدة صلاحية الشهادة، لذلك نوصى بتلقي الجرعات المعززة في آخر ستة أشهر بعد التطعيم الكامل، وستظل الشهادة صالحة لفترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بعد ذلك".