 الزمالك يهزم سموحة بدوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
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الزمالك يهزم سموحة بدوري سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 9:43 م

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق سموحة بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي صالة الشرقية للدخان في إطار الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/21

25/17

25/20.

وكان فريق سيدات الزمالك قد حقق الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويقود الفريق:

ناهد عبدالمنعم مديرا فنيا

أحمد شكري مدربا عاما

مصطفي صالح محللا تقنيا

مروة خالد للعلاج الطبيعي.


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