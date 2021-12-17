الزمالك يهزم سموحة بدوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق سموحة بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي صالة الشرقية للدخان في إطار الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/21

25/17

25/20.

وكان فريق سيدات الزمالك قد حقق الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويقود الفريق:

ناهد عبدالمنعم مديرا فنيا

أحمد شكري مدربا عاما

مصطفي صالح محللا تقنيا

مروة خالد للعلاج الطبيعي.