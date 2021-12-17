الزمالك يهزم سموحة بدوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق سموحة بنتيجة 3-صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي صالة الشرقية للدخان في إطار الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/21
25/17
25/20.
وكان فريق سيدات الزمالك قد حقق الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.
ويقود الفريق:
ناهد عبدالمنعم مديرا فنيا
أحمد شكري مدربا عاما
مصطفي صالح محللا تقنيا
مروة خالد للعلاج الطبيعي.