استقبال حافل لبعثة الأهلي في الدوحة قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت جماهير النادي الأهلي بعثة الفريق الأحمر في مطار الدوحة قبل مواجهة الرجاء الأربعاء القادم، على ستاد أحمد بن علي، في السوبر الإفريقي.

وشهد مطار الدوحة تواجد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي التي هتفت للفريق فور الوصول لتحفيزهم قبل اللقاء المصيري أمام الرجاء المغربي.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام الرجاء ليحافظ على لقبه المتوج به في الموسم الماضي أمام فريق نهضة بركان.

ويدخل الأهلي هذه المباراة بصفته المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما سيلعب الرجاء بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الدوحة اليوم الجمعة، بـ30 لاعبا كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى.

خط الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

في الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا.

الهجوم: محمد شريف وحسام حسن.