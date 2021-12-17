دار الشروق توضح حقيقة ما يثار عن أعمال نجيب محفوظ

التزمنا بنشر إبداعات الأديب الكبير بكل مهنية.. وتبسيط الروايات للاطفال كان تحت إشرافه أكدت دار الشروق للنشر أنها التزمت بالدقة والمهنية فى تعاملها مع أعمال الأديب الكبير الراجل نجيب محفوظ، الذى عهد إليها بنشر طبعات كتبه عام 2005، مشيرة إلى أن تبسيط بعض روايات الأديب الراحل تم فى حياته وتحت إشرافه وبموافقته ومباركته.

وقالت «الشروق» فى بيان أصدرته أمس، إنها «تابعت ما أثير خلال الأسابيع الماضية بشأن روائع الكاتب الكبير نجيب محفوظ.. ورأت أنه من واجبها تقديرا للقراء والباحثين الجادين، وخدمة لتاريخ الأدب والثقافة ورسالة النشر فى عالمنا العربى، تصحيح بعض ما أثير بهذا الشأن، مع تأكيدها على قوانين وأصول وأعراف التنافس المهنى الكريم». وتابع البيان: «إن دار الشروق منذ أن توَجها الأستاذ نجيب محفوظ، نفسه، ومباشرة دون وسيط، بثقته الغالية؛ لأن يعهد إليها بنشر طبعات كتبه عام ٢٠٠٥، وحدد لها بنفسه الكتب/الأصول للعمل بمقتضاها.. قد قامت بذلك بكل التزام ودقة مهنية، وبدأت فى إصدار طبعاتها فى حياته وكانت محلَ رضاه وسعادته وتقديره. أما تبسيط بعض الروايات للأطفال فقد تمَ أيضا فى حياته وتحت إشرافه وبموافقته وبمباركته منذ أكثر من أربعين عاما.

وشدد الدار على أنه لا صحة إطلاقا لما يشاع من صدور طبعات خاصة تلبية لمتطلبات أى بلد أو رقابة. «وقد أكملت دار الشروق نشرها الورقى لكتبه بطبعات إلكترونية مخفضة السعر عن طريق عدة منصات عالمية، كما أصدرت الأعمال ككتب صوتية عبر عدة منصات للكتب الصوتية.. وأضافت ــ لمزيد من التيسير وتحقيق الانتشار ــ خدمة لتوصيل الكتب لمن يريد فى كل مدن وقرى ونجوع الوطن دون استثناء»، وفقا لما جاء فى بيان الدار. وأضاف البيان: «وليس أدل على ثقة الأستاذ نجيب محفوظ الغالية من لجوئه إلى دار الشروق حينما اعتادت بعض الصحف على حقوقه ونشرت رغما عنه بعض مؤلفاته، كما أن الأديب الكبير شرف دار الشروق بحل مشكلة التعاقد على بيع حقوقه الإلكترونية بكل اللغات بيعا قطعيا أبديا مقابل ٧٦٥٠٠ جنيه لا غير، ونجحت دار الشروق فى إلغاء هذا التعاقد وإبداله بعقد جديد بين الدار والأديب الكبير عام ٢٠٠٠، وقبل ٥ سنوات كاملة من تعاقدنا معه بمبلغ مليون جنيه كان الأكبر لكاتب عربى فى التاريخ».

وأكد البيان على أن علاقة دار الشروق التاريخية المباشرة بأسطورة الرواية العربية ورائدها ومجددها بدأت من عام 1987، «وستظل تلك العلاقة وساما غاليا على صدورنا، وخدمة أدبه ستظل التزاما علينا».

وأشارت الدار فى ختام بيانها إلى أيديها مفتوحة لكل من يسهم فى نشر إبداعات الراحل وقالت: «عقولنا وصدورنا وأيدينا مفتوحة وممدودة لكل من يسهم فى نشر إبداعات ورسالة أستاذنا الكبير بكل صدق وود واحترام».