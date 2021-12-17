بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

سجلت بريطانيا رقما قياسيا جديدا من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجمعة، بلغ 93 ألفا و45 حالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الوفيات في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بكوفيد-19 بلغ 111 مقابل 146، الخميس.

ورصدت بريطانيا 88376 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، وهو أعلى عدد يومي منذ بدء تفشي الجائحة، بزيادة نحو عشرة آلاف عن الرقم القياسي السابق والمسجل الأربعاء.

وقال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن الزيادة في الحالات تزيد الضغط على الخدمات الصحية التي تعاني من ضغوط إصابة موظفين.

وأضاف ويتي للمشرعين أن "أوميكرون" سريع الانتشار لدرجة أنه حتى لو ثبت أنه أقل خطرا في أعراضه من السلالات الأخرى، فإنه لا يزال من الممكن أن يتسبب في زيادة عدد حالات دخول المستشفيات.