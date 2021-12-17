قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح بعض الأشخاص، ومنهم: الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.



وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن الشخص يمكن أن يوصي كما يشاء لكن عند التنفيذ، ويتم الاحتكام لثلث التركة الموجود، موضحا أن العلماء عرّفوا الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.



وأوضح مفتي الجمهورية، أنه قد يكون الموصى له معلوما للآخرين وقد لا يكون معلوما، وهذه الوصية تبقى سارية مدى حياة الموصى ولا تبطل مع الزمن، ويبدأ تنفيذها بعد الوفاة.



وذكر أنه في حال كانت الوصية موثقة تنقذ على الفور، أما إذا كانت غير الموثقة، يتم أخذ رأي الورثة، ويجوز اعتراضهم عليها واللجوء للقضاء.





