البابا فرانسيس يستقبل مهاجرين من قبرص في عيد ميلاده الـ85

استقبلت الفاتيكان أول مجموعة من المهاجرين من قبرص، حيث قدموا إلى إيطاليا بعد أسبوعين من زيارة البابا فرنسيس للجزيرة.

واستقبل البابا عشرة من اللاجئين في روما في عيد ميلاده الـ 85 اليوم الجمعة، وفقا للكرسي الرسولي.

وينحدر المهاجرون من دول إفريقية وسورية ويقال إنهم أول دفعة من 50 لاجئا سيتم إحضارهم من قبرص إلى إيطاليا بمساعدة الفاتيكان.

وتبين أنه سيتم السماح لنحو 50 مهاجرا بالسفر إلى إيطاليا، بشكل أساسي من مخيمات في قبرص، وذلك خلال رحلة البابا فرنسيس إلى شرق البحر الأبيض المتوسط التى جرت في أوائل ديسمبر.

وستعمل السلطات في نيقوسيا وروما بموجب الخطة على تسهيل عمليات الإغاثة، وسيغطي الفاتيكان التكاليف وستساعد جمعية سانت إيجيديو هؤلاء المهاجرين على الاندماج في المجتمع الإيطالي.

ويضم المهاجرون الذين تم إحضارهم إلى روما أطباء وعلماء كمبيوتر، بحسب الفاتيكان. ووصل المهاجرون إلى روما أمس الخميس.