موراي يبلغ نهائي بطولة أبو ظبي الاستعراضية للتنس بالفوز على نادال

بلغ البريطاني أندي موراي المباراة النهائية من بطولة مبادلة الاستعراضية للتنس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد فوزه على الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين دون رد في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وفاز موراي على نادال بواقع 6 / 3 و7 / 5، ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه الروسي أندريه روبيلوف الفائز بدوره على الكندي دينيس شابافلوف بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 7 / 6 و6 / 4 و3 / 6.

وقال موراي، الذي فاز بثلاث بطولات في "جراند سلام" لكنه كان وصيفا في ثماني مناسبات: "أنه لشيء عظيم أن أعود مجددا للمنافسة، وأن أكون قادرا على اللعب في أفضل المستويات مجددا بعد وقت طويل للغاية، لقد خضنا أنا ورافا الكثير من المباريات، لكننا لم نلعب لمدة خمسة أو ستة أعوام".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: "هذا يؤكد أن كلانا مر بالكثير من اللحظات السيئة والإصابات المتعددة، ومن الرائع أن أحظى بفرصة اللعب ضده من جديد".

من جانبه قال نادال: "كان الأمر مميزا بالنسبة لي أن أعود للمشاركة في البطولات، في الوقت ذاته مر وقت طويل على آخر مباراة لعبناها ضد بعضنا البعض، أنا سعيد للغاية لرؤية موراي يلعب في أفضل مستوياته بعد كل ما مر به".

وأضاف: "بالنسبة لي لم يكن الأمر سيئا بعد عودتي، لقد مر وقت طويل وانا بعيد عن المنافسات الاحترافية لذلك لدي مشاعر إيجابية".