خالد عبد الغفار: 51 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

عبد الغفار: نعمل في كل المعامل لرصد التسلسل الجيني للمتحور الجديد أوميكرون



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إرسال رسائل للمواطنين الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر بالتوجه لأقرب مكان لأخذ الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن هناك 32 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة و19 مليون حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

ونوه الوزير بأن الحكومة وافقت على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لكل من مر علي تطعيمهم 6 أشهر، لافتا إلى أن الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد ذلك تقل تدريجيا، ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر مهم، ولكنه يبقى اختياري حتى الآن.

وتابع: «رصدنا أعداد كبيرة للغاية حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ولم يحصلوا على الثانية، حيث يبلغ عدد من تطعم بالجرعتين 19 مليون شخص، بينما 32 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة، وبالتالي الفارق بينهما كبير للغاية».

ولفت إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فعالية لمواجهة فيروس كورونا، وخلال أيام ستعلن وزارة الصحة التسلسل الجيني المتعلق بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وتابع: « نعمل في كل المعامل لرصد التسلسل الجيني للمتحور الجديد أوميكرون، ومفيش مشكلة يكون عندنا أوميكرون وهناك 77 دولة علي مستوى العالم ظهر بها المتحور الجديد، وهو أقل حدة من المتحورات الأخرى».

وأوضح :رصدنا انحصار ملحوظ للموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية»، مضيفا «ياريت يكون عندنا متحور أوميكرون مفيش مشكلة؛ لأنه أقل حدة من المتحور الحالي».

وأوضح أن كمية التحورات في متحور أوميكرون أكثر بكثير ولكن الأعراض أقل من متحور دلتا بكثير، لافتًا إلى أن 100% من الإصابات الحالية من متحور دلتا، معلقًا: «اللي نخاف منه مايجيش أحسن منه».

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر لا تزال في قمة منحنى الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأضاف أنهم بدأوا يرصدون انكسارًا للموجة الرابعة في معدل الإصابات ومعدل الوفيات في المعدل الأسبوعي.

وذكر أنهم لاحظوا أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ليست بنفس شدة الموجات الثلاث الماضية وذلك بسبب زيادة عدد متلقي لقاح كورونا، متابعًا: «بدأنا ننزل تدريجيًا من الموجة الرابعة لكورونا»، مؤكدا أنه جرى تطعيم 260 ألف طالب حتى الآن.

ولفت، إلى أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي أصبح من أهم الفعاليات الدولية وسيتطرق إلى مناقشة موضوعات مختلفة لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم.

وأوضح أن هذا المنتدى سيناقش قضية احتياجات سوق العمل العالمي وما سيحدث في المستقبل من خلال التغير الكبير في التكنولوجيا وعصر المعلومات.

وأضاف أن مصر أصبح لديها 23 جامعة مصرية في التصنيفات الدولية: «أتمنى الأفضل، والمجهود الذي بُذل كبير ومشرف جدًا».

وعلق عبد الغفار، على زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ، قائلا إن الجامعات تشرفت اليوم بزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ.

وأضاف أن منظومة التعليم العالي في الجامعات المصرية تركز بشكل رئيسي عبر منهج علمي قائم على نتائج الثورة الصناعية الرابعة".

وتابع "القيادة السياسية تعمل على الإعداد للمستقبل".

وأكد "كليات الذكاء الاصطناعي التي تم استحداثها في أكثر من 10 جامعات حكومية والجامعات الخاصة ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة والاتجاه لـ الوظائف الرقمية في المستقبل".

ولفت إلى إنشاء "10 كليات في ذكاء اصطناعي في الجامعات، وفي الفترة المقبلة سوف يتم التوسع في تخصص الذكاء الاصطناعي".

واختتم كلامه بأن الدولة قوية جدًا في التعامل مع أي مخالفات، ولم تعد مسألة الفساد يجري التعامل معها بسهولة، ولكن يجري تطبيق القانون بشدة.

قائلا: «مفيش حد فوق الحساب، وفي الجمهورية الجديدة لا مكان لمقصر، وهذا لا يعني أن البلد خالية من الفساد، لأن البشر من الطبيعي أن يكون بينهم فاسدون، وفي واقعة حدثت مؤخرًا عندما تعدى أستاذ في سن المعاش على معيد صغير، اتصلت برئيس الجامعة وطلبت منه اتخاذ إجراء في حق المتجاوز، ولدينا في مصر قوانين تردع بشدة جميع المخالفين».