تداول 1130 طن بضائع و406 شاحنات بمواني البحر الأحمر

أكدت هيئة مواني البحر الأحمر ، أن مواني الهيئة شهدت اليوم الجمعة، تداول 1130 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 406 شاحنات، و91 سيارة ملاكي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن حركة الصادرات بالهيئة بلغت 697 طن بضائع عامة، و233 شاحنة، و 15 سيارة ملاكي، وتضمنت حركة الواردات 433 طن بضائع عامة، و173 شاحنة، و91 سيارة ملاكي، إضافة إلى تواجد 13 سفينة على أرصفة المواني.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد وصول كلا من السفينة دليلة وعلى متنها 73 شاحنة، و14 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 52 شاحنة، و61 سيارة ملاكي، كما شهد مغادرة كلا من السفينة بوسيدن اكسبريس وعلى متنها 110 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، والسفينة أمل وعلى متنها 87 شاحنة، و 5 سيارات ملاكي.

وشهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينة سيناء، واستقبال 48 شاحنة على متنهم 433 طن بضائع، وسيارة ملاكي، وتصدير 36 شاحنة وعلى متنهم 697 طن بضائع وسيارة ملاكي.