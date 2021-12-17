إثيوبيا ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا "لفرض هذه الآلية على إثيوبيا دون موافقتها".



وجاء في بيان عن الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام بعض القوى لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها ذات الدوافع السياسية، حيث تمكنوا من تحقيق هدفهم بأغلبية أصوات المجلس، وفقا لوكالة "نوفوسيتي".



وأضاف البيان: "تود إثيوبيا التأكيد على أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليه".



وتبنى مجلس حقوق الإنسان الجمعة قرارا بتشكيل لجنة دولية من الخبراء حول إثيوبيا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع.