الغضبان: بورسعيد شهدت تنمية كبيرة في أقل من 6 سنوات في عهد الرئيس السيسي

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة للمحافظة، حيث أطلق عليها قاطرة تنمية مصر، مشيرا إلى أنه لأول مرة توجد مجموعة أنفاق عملاقة تربط سيناء بمصر، مشددا على أن بورسعيد حدث بها تنمية كبيرة في أقل من 6 سنوات.

وقال المحافظ- في مداخلة مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عبر فضائية (إي تي سي): إن بورسعيد تمتلك حاليا أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أكبر منطقة حرة صناعية تابعة للهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.

وأوضح امتلاك المحافظة حاليا أكبر محطة تحلية مياه، المتواجدة في شرق بورسعيد بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، بما يعني أن ملياري متر مكعب من المياه سيتم ضخها في سيناء؛ لاستصلاح أكثر من نصف مليون فدان.

وحول التأمين الصحي الشامل، قال محافظ بورسعيد إن أحلام المصريين تتحقق حاليا على يد القيادة السياسية الحالية، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق هذه المنظومة شعر المواطن بكافة الرضا، لا سيما رخص تكلفة إجراء العمليات في التخصصات كافة.

ولفت إلى أن مبادرة (حياة كريمة) بدأت في محافظة بورسعيد منذ عام 2018، وهي أول محافظة خالية من العشوائيات، مبينا أن الرئيس السيسي منح لأهالي بورسعيد أكثر من 40 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن محافظة بورسعيد ومصر ستحتفل خلال أيام قليلة بعيد النصر "23 ديسمبر"، موضحا أن أهالي المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة تمكنوا من صد عدوان من أقوى 3 دول في هذا التوقيت "قوات الانجلو" .

وأشار إلى أن هناك العديد من شوارع دول العالم تقوم بتسمية شوارعها باسم مدينة "بورسعيد "، مبينا في الوقت ذاته أن الرئيس السيسي أعاد ذكرى الاحتفالات بعيد النصر بعد 54 عاما، حين احتفل في محافظة بورسعيد بعيد النصر عام 2016.