صحة مطروح: فحص أكثر من 498 مريضا خلال قافلة طبية بقرية أبو غليلة في سيدي براني

قال الدكتور محمد على مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 498 مريضا بالقافلة الطبية المجانية بقرية أبو غليلة بمركز سيدي براني.

وأوضح مدير مديرية الصحة والسكان بمطروح،أن القافلة اشتملت على تخصصات الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة-أنف.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني ٤٩٨ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كذلك تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وعمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.