السلطات الأمريكية تتهم مقاولا دفاعيا بالتجسس لصالح روسيا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مقاول دفاعي سابق من ولاية ساوث داكوتا؛ لاتهامه بالتجسس لصالح روسيا ومحاولة نقل معلومات دفاعية سرية لها ذات صلة بالمصالح القومية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية- في بيان، الخميس- أن هذا جاء بعد عملية للإيقاع بهذا المقاول، والذي يدعى "جون موراي راو ـ 63 سنة" من خلال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، والذي قام بدور عميل روسي، حيث ذكر له المقاول أن موسكو هي المكان الأنسب لكي يقدم ما لديه من معلومات.

واتهمت السلطات الأمريكية "راو" بمحاولة نقل معلومات دفاعية وطنية لمساعدة حكومة أجنبية، وفي حالة إدانته قد يصل الحكم عليه إلى السجن مدى الحياة، حسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.

ووفقا للدعوى الجنائية فقد عمل "راو" لصالح شركات مقاولات دفاعية متعددة كمهندس اختبارات لما يقرب من 40 عاما، وسمحت له طبيعة عمله بالتعامل عن كثب مع تقنيات القوات الجوية الأمريكية.

أ.م.ن/ أ د ه/س.ع