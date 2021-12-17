الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها لشراكتها القوية مع البحرين

أعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لشراكتها القوية والمتنامية مع البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إن واشنطن تعتبر البحرين صديقا وشريكا حيويا.

واستشهد بلينكن بجهود البحرين ودعمها لإجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وتابع وزير الخارجية قائلا "نتوقع أن يشمل العام المقبل تقدما أكبر في علاقتنا الثنائية من خلال التبادلات الشعبية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتنسيق الوثيق بشأن الدفاع الإقليمي والعمل الرائد في حماية الآثار".

واختتم بلينكن بيانه بتهنئة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وشعب مملكة البحرين بالذكرى الـ50 لعيد المملكة الوطني نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي.