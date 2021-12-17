فنلندا تشترط فحص كورونا لاستقبال الوافدين من عدد أكثر من الدول

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شددت الحكومة الفنلندية من متطلبات الدخول إليها من دول بعينها في ضوء ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وسيتعين على المسافرين القادمين إلى فنلندا من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن المعفاة من التأشيرة إظهار نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا قبل مدة لا تزيد عن 24 ساعة من الوصول إليها اعتبارا من 21 كانون أول/ديسمبر الجاري ، حتى لوتلقوا التطعيم.

وأعلن وزيرا الأسرة والداخلية عن التعديلات خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الخميس.

كما صدرت تعليمات إلى السلطات الإقليمية بإجراء فحوصات كورونا للمسافرين القادمين من الدنمارك والنرويج وبريطانيا عند وصولهم البلاد.

يشار إلى أن معدل الاصابات في فنلندا منخفض نسبيا ويبلغ 360 شخصا لكل 100 ألف نسمة مقارنة بالنرويج والدنمارك، لكن معدلات الإصابة في فنلندا بدأت تأخذ في الارتفاع أيضا.

وتم تسجيل 34 حالة إصابة بمتحور أوميكرون في فنلندا حتى يوم الأربعاء.