عصابة في هايتي تطلق سراح 12 رهينة من التبشيريين

أطلقت عصابة في هايتي سراح 12 رهينة بعد شهرين من خطفهم في عاصمة البلاد، حسبما قال جاري ديروزييه، المتحدث باسم شرطة هايتي الوطنية ومصدران بالحكومة الأمريكية لصحيفة "ميامي هيرالد".

واختطفت الرهائن عصابة "400 ماووزو" سيئة السمعة من شرق بورت- أو –برنس، وكانوا ضمن مجموعة من 12 بالغا وخمسة أطفال، من بينهم رضيع /8 شهور/. وجميع أفراد البعثة التبشيرية أمريكيون، ما عدا مواطن كندي.

وقال جيديون جان، مدير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان في بورت- أو- برنس، الذي يرصد عمليات الخطف: "اليوم، يعم الشعور بالرضا، لا للرهائن والشعبين الأمريكي والكندي فحسب، ولكن لهايتي أيضا".