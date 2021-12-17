 عصابة في هايتي تطلق سراح 12 رهينة من التبشيريين - بوابة الشروق
الجمعة 17 ديسمبر 2021 12:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

عصابة في هايتي تطلق سراح 12 رهينة من التبشيريين

د ب أ
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 12:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 12:31 ص

أطلقت عصابة في هايتي سراح 12 رهينة بعد شهرين من خطفهم في عاصمة البلاد، حسبما قال جاري ديروزييه، المتحدث باسم شرطة هايتي الوطنية ومصدران بالحكومة الأمريكية لصحيفة "ميامي هيرالد".

واختطفت الرهائن عصابة "400 ماووزو" سيئة السمعة من شرق بورت- أو –برنس، وكانوا ضمن مجموعة من 12 بالغا وخمسة أطفال، من بينهم رضيع /8 شهور/. وجميع أفراد البعثة التبشيرية أمريكيون، ما عدا مواطن كندي.

وقال جيديون جان، مدير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان في بورت- أو- برنس، الذي يرصد عمليات الخطف: "اليوم، يعم الشعور بالرضا، لا للرهائن والشعبين الأمريكي والكندي فحسب، ولكن لهايتي أيضا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك