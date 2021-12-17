إيران تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلنت القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان صادر عنها اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد .

وأوضح البيان أن الاشتباكات المسلحة التي حدثت خلال هذه العملية، أدت إلى مقتل 4 عناصر منتسبة للخلية الإرهابية، وضبط كمية من السلاح والاعتدة التي كانت في حوزتهم،بحسب وكالة الأنباءالإيرانية (إرنا).

يذكر أن مدينة سراوان تتاخم باكستان. وتشهد المناطق الحدودية بين إيران وباكستان حوادث أمنية متكررة، كان من بينها اختطاف 14جنديا ايرانيا عام 2018 وهجوم على دورية لحرس الحدود الإيراني عام،2017 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم.