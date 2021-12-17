 فيديو.. المفتي: كتابة الأب أملاكه لبناته بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث ذنب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. المفتي: كتابة الأب أملاكه لبناته بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث ذنب


نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 10:39 م
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كتابة الأملاك للبنات أثناء حياة الأب بنية ألا يشاركهن أحد في الميراث نية سيئة وذنب يحاسب عليه.

وذكر خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه الأب عندما يوزع تركته يجب ألا يكون يوزع بقصد أن يحرم أحد من الحق في الميراث بعد وفاته.

وأضاف مفتي الجمهورية، أنه ينبغي أن يتم بر الموصي في قبره من خلال تنفيذ الوصية بتوزيع التركة في حدود الثلث لأي جهة أيا كانت سواء مستشفى أو ما شابه ذلك ، موضحا أن من الوفاء للميت هو تنفيذ وصيته في ثلث التركة.



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