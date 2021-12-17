فعاليات متنوعة ضمن قافلة ثقافية غرب الإسكندرية

شهد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للقافلة الثقافية والمسرح المتنقل، للمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بقرية محمد فريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تحقيق العدالة الثقافية ورفع مستوى القرى الأكثر احتياجا.

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية أقيمت بقصر ثقافة برج العرب منها ورشة لتعلم الخط العربي، وورشة لتدوير خامات البيئة، وأخرى للرسم والتلوين، بمشاركة الفنانين محمد جابر، فاطمة محمد، لمياء نعينع، وائل الجيار، وائل الشبكي.

كما تضمنت الفعاليات فقرات لاكتشاف المواهب في مجالات الشعر والغناء والإلقاء قدمت على المسرح المتنقل بالقرية، وقدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، باقة مختارة من أجمل الأغاني الوطنية والدينية.