ألمانيا تصنف فرنسا والدنمارك ضمن مناطق عالية الخطورة بعدوى كورونا

صنفت الحكومة الاتحادية الألمانية كلا من فرنسا والدنمارك كمنطقتي خطورة عالية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وتطبق الإجراءات المصاحبة للقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وينطبق هذا أيضا على كل من النرويج ولبنان وأندورا، كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم الجمعة.

ويجب أن يبقى كل شخص يأتي من منطقة عالية الخطورة ولم يحصل على التطعيم أو يحدث له تعاف كامل من المرض بعد إصابته به، في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولا يمكن الخروج من الحجر إلا بإجراء اختبار يأتي بنتيجة سلبية بعد خمسة أيام من وصوله على أقرب تقدير.