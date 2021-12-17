تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال نوفمبر للشهر الخامس على التوالي

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، حيث تم تسجيل معدلات ترخيص منخفضة على نحو غير مسبوق خلال هذا الشهر، في إشارة إلى بطء تعافي صناعة السيارات من أزمة نقص الامدادات.

وكشفت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت الشهر الماضي بنسبة 17 بالمئة إلى 864 ألف و119 سيارة، في أسوأ أداء لشهر تشرين ثان/نوفمبر منذ بدء الرابطة في تسجيل بيانات المبيعات عام 1993.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ترخيص السيارات الجديدة في أوروبا ارتفع بنسبة 8ر0 بالمئة فقط بالنسبة للشهور الـ11 الأولى من العام الجاري.

ونقلت بلومبرج عن توم نارايان، خبير شؤون السيارات بمؤسسة "أر.بي.سي كابيتال ماركتس" للأبحاث التسويقية قوله في تقرير في وقت سابق الشهر الجاري: "بالنظر إلى أن التعافي المحتمل مازال في بداياته، فضلا عن احتمالات حدوث تداعيات جديدة بسبب جائحة كورونا على صلة بالمتحور الجديد أميكرون، فلابد أن نتحلى بالحذر".

وكتب مايكل دين، المحلل الاقتصادي بمؤسسة بلومبرج انتليجنس، أن معدلات ترخيص السيارات الجديدة سوف تتحسن خلال الربع الأول من العام، في ظل اختفاء قيود التوريد، مضيفا أن مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ستستمر في التسارع مع اتجاه المصنعين لتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون.