أكدت الشاعرة هاجر عمر أن فوزها بجائزة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جاء تتويجاً لسنوات من الإخلاص للشعر ولقضايا المرأة.

ونصحت الشاعرة هاجر عمر - في تصريحات للقسم الثقافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - كل شاعرة عربية بأن تظل مؤمنة بدورها الثقافي معتزة بقيمتها الشعرية ناظرة إلى تراثنا العربي والعالمي المشرقين.

وأشارت إلى نماذج كثيرة لمبدعات استطعن أن يقدمن إضافات عظيمة للإنسانية، وأنه يجب أن يستمر عطاء المرأة وصوتها المعبر عن رؤيتها للكون والحياة، والمدافع عن قضاياها التي تمثل طوق نجاة للمجتمعات كلها وليس للمرأة فحسب، متمنية أن تكون نموذجاً مشرفا للمرأة، قائلة: "لعلني بذلك أكون قد حققت شيئاً مما كان يأمله أبي في".

وكانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قد أعلنت أسماء الفائزات بجائزة الإيسيسكو للشعر النسائي: "قصيدة عام المرأة 2021"، التي أطلقتها المنظمة ضمن برنامج الاحتفاء بعام المرأة. وقد فازت بالجائزة الأولى قصيدة "هي سيدات الأرض"، للشاعرة هاجر عمر، من جمهورية مصر العربية.

وشاركت في هذه المسابقة، التي أشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، 333 قصيدة لشاعرات تنتمين لأكثر من 20 دولة.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى المساهمة في النهوض بالشعر النسائي العربي الفصيح، وإحياء دوره الإيجابي في تعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الإنساني، ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد النسائية، التي تتناول قضايا المرأة وهمومها وآمالها وتطلعاتها.