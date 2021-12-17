حارس توتنهام السابق: انتقال صلاح لسان جيرمان خطوة «غير جيدة»

وجه بول روبنسون، حارس مرمى توتنهام وإنجلترا السابق، نصيحة لمحمد صلاح، نجم ليفربول، بالبقاء في صفوف الريدز، مؤكدًا أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان لن يكون خطوة مفيدة للدولي المصري، محذرًا إدارة ليفربول من التباطء في تجديد عقد صلاح في ظل الإمكانات المالية الهائلة التي يمتلكها الفريق الفرنسي.

وقال روبنسون في تصريحات لموقع «فوتبول إنسيدر»:" لا أرى الانتقال لباريس سان جيرمان خطوة جيدة لصلاح".

وأضاف:" هُناك تحديات للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في ليفربول، لا أعرف ما إذا كان باريس سان جيرمان سيمثل تحديًا كبيرًا بما يكفي بالنسبة له".

وأشار:" المال سيكون رائعًا في باريس سان جيرمان، لكنني لا أعتقد أنها خطوة جيدة في هذه المرحلة من مسيرته، هو يتناسب بشكل جيد مع ليفربول".

وأتم:" باريس سان جيرمان أحد أكبر الكيانات في عالم كرة القدم، أثرياء للغاية وإذا أصبح لاعب مثل صلاح متاحًا، توقع منهم أن يكونوا مهتمين بضمه، إنهم أحد الأندية القليلة التي يمكنها تحمل كلفته لذا سيكون عليهم مراقبة الأمر".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2023، ولم تتوصل إدارة الريدز لاتفاق بشأن تجديد عقد النجم المصري، وسط الأنباء التي تشير إلى رغبته الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني.

ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 15 هدفًا.