وزيرة التجارة والصناعة: نستهدف الدخول في السوق الأفريقية الفترة المقبلة

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة في مقابلة الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا، مبينة أن "الأزمة كانت محنة، والدولة نجحت في التعامل معها في تحويلها إلى منحة ".

وكشفت عن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 25%، موضحة أن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة، مضيفة أن قيمة الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية، لذا تم توفير 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء.