الجزيرة ينفرد بصدارة ترتيب دوري سوبر السلة 

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أقيمت مساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الثالثة من دوري السوبر للسلة رجال لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ونجح نادي الجزيرة في تحقيق فوزه الثالث على التوالي عندما حل ضيفًا على نادي سبورتنج بنتيجة 77/71.

بينما تمكن مصر للتأمين من الحاق أول هزيمة بالنادي الأهلي بعد الفوز عليه في ملعب الأخير بنتيجة 78/68.

أما الاتحاد فقد حقق الفوز على ضيفه سموحة بنتيجة 91/78، فيما كانت آخر المواجهات قد انتهت بفوز المصرية للاتصالات على الزمالك بنتيجة 78/70.

وبهذه النتائج فقد أصبح ترتيب دوري السوبر بعد الجولة الثالثة كالتالي:

في المركز الأول.. الجزيرة

في المركز الثاني.. الأهلي

في المركز الثالث.. المصرية للاتصالات

في المركز الرابع.. مصر للتأمين

في المركز الخامس.. الاتحاد

في المركز السادس.. سبورتنج

في المركز السابع.. سموحة

في المركز الثامن.. الزمالك