محافظ الإسكندرية في جولة مسائية لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار بالعجمي

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مسائية، اليوم الخميس، على مستوى الأحياء، وذلك في إطار جولاته للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، ومتابعة تمركزات عربات الصرف الصحي، وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة ومدى سيولة الحركة المرورية.

وشارك بالجولة، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والسيد موسى رئيس حي العجمي.

وخلال الجولة، تابع المحافظ، أعمال كسح تصريف مياه الأمطار الغزيرة بنطاق حي العجمي.

وتفقد تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوى بمنطقة واحة الجراري، حيث شدد على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي للتعامل مع أية تراكمات لمياه الأمطار.

وأوضح المحافظ، أن هناك متابعة لحظية على مستوى الأحياء تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مؤكدا أن المحافظة لم تشهد أي توقف في الحركة المرورية رغم الأمطار المتفاوتة الشدة والتي وصلت في بعض المناطق إلى أمطار غزيرة.