ميرتس يعتزم إدخال "العديد من الوجوه الشابة" في قيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي

يعتزم فريدريش ميرتس زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا العمل من أجل تجديد أشمل لقيادة الحزب في الفترة المقبلة.

وقال ميرتس / 66 عاما/ بعد فوزه في استطلاع أعضاء الحزب اليوم الجمعة في مقابلة مع قناتي "إن تي في" و "آر تي إل" الألمانيتين: "الأمر لا يعتمد فقط على رئيس الحزب، بل يعتمد على الفريق المحيط به، وسأحرص على أن يكون لدينا العديد من الوجوه الشابة الجديدة في قيادة الحزب".

وأكد ميرتس معلقا على الانتخابات الاتحادية التي تخلف فيها حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أمامنا الآن تسعة مقاعد في البرلمان الألماني (بوندستاج) ، ليس الأمر كما لو أننا أصبحنا الآن مجموعة صغيرة منشقة وارتفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أوج عطائه القديم، بل نحن قريبان للغاية من بعضنا، ويجب أن يتغير ذلك مرة أخرى".

وأضاف ميرتس أن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي كان قويا عندما ربط الشخصيات الأصيلة بقضايا محددة، مبينا بالقول: "وهذه مهمة سأواجهها أنا كذلك".

وحسم ميرتس بوضوح الفوز في استطلاع بين أعضاء الحزب بنسبة 1ر62 %، إلا أنه سيعلن خلفا رسميا لأرمين لاشيت عبر مؤتمر عام رقمي للحزب ينعقد يومي 21/ و22 من يناير المقبل.