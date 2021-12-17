مصرع 6 ركاب وإصابة 44 آخرين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل

لقي 6 ركاب مصرعهم وأصيب 44 آخرون في حادث تصادم مروع لأتوبيسين بطريق أبو سمبل السياحي.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين اتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث أنه كان واحد منهما متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والأخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهما ما أسفر عن 6 وفيات و44 مصابا.

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والوفيات للمشرحة.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، لمعاينته ورفع آثاره من الطريق العام الذي أغلق بسبب الحادث.