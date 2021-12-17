قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن مبادرة (حياة كريمة) بمثابة محور تنمية مهم.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة في مقابلة الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء أمس الخميس، أن هناك الكثير من الدول تتساءل كيف يستفيد 60 مليون مواطن من هذه المبادرة، مضيفة أن تلك المبادرة ليس فقط مجرد رصف طرق وتعديل مساكن وبناء مدارس وبنية تحتية، بل تتضمن محورا مهما هو التنمية الاقتصادية المكمل لما سبق.



وأشارت إلى أنه تم العمل على محور التنمية الاقتصادية في جزءين بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أنه تم عمل مسح شامل لـ 1474 قرية ومعرفة من يعمل ومن بلاعمل ومعرفة ما تتميز به القرية من حرف معينة، قائلة إنه تم رصد مبلغ 700 مليون في أول عام لتلك المشروعات.