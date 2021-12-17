دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الجمعة، أبناء الشعب الفلسطيني للوحدة والدفاع عن أرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم، أمام الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها - في بيان صحفي - إن إسرائيل وأدواتها الإرهابية قد زادت من عدوانها وإرهابها وتجاوزت كل الحدود، والشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن إسرائيل وحدها من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يمارس بحق كل شيء فلسطيني.

وتشهد عدة مدن وقرى فلسطينية في محافظة نابلس الشمالية هجمات من مستوطنين إسرائيليين.

وقال شهود عيان إن مستوطنين أضرموا النار في منشآت وحطموا سيارات وحاولوا اختطاف أحد الفلسطينيين لولا تصدي أهالي القرى لهم ومنعهم من القيام بذلك.

ويأتي التصعيد من جانب المستوطنين اليوم في أعقاب مقتل مستوطن يهودي الليلة الماضية وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه فلسطينيون بالرصاص على سيارة قرب بؤرة استيطانية غير قانونية.