مخاوف من إغلاق المدارس في المملكة المتحدة بسبب متحور «أوميكرون»

انتشرت مخاوف في المملكة المتحدة من إغلاق المدارس نتيجة لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد إعلان ويلز تأجيل إعادة فتح المدارس في الفصل الثاني.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني متأخرًا لجميع الطلاب في ويلز؛ لمنح المدارس وقتًا للتخطيط للانتشار الواسع لفيروس كورونا.

بدوره، قال وزير التعليم في ويلز جيريمي مايلز إنه يجب على جميع التلاميذ العودة بحلول 10 يناير، و"حيثما أمكن" يجب أن يكون التلاميذ في المدرسة لدروس الفصل الدراسي المقبل.

أما في أيرلندا الشمالية، لم يتم اتخاذ قرار بعد اجتماع الوزراء بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية ضد الوباء المستمر، حيث تم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى تدخل كبير في أيرلندا الشمالية فور عيد الميلاد، على أبعد تقدير، لإبقاء عدد مرضى كورونا الداخليين أقل من 1000.

ولم يتم بعد الإعلان عن الوضع في كل من إنجلترا وإسكتلندا.