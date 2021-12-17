جبهة تيجراي: القوات الجوية الإثيوبية تقتل 28 مدنيا وتصيب 76 آخرين

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي يوم الخميس أن القوات الجوية الإثيوبية شنت غارة على إحدى البلدات بمنطقة تيجراي، ما أسفر عن مقتل 28 مدنيا على الأقل.

وأفاد تليفزيون تيجراي مساء الخميس أن 76 شخصا آخرين أصيبوا فى الغارة الجوية على سوق في بلدة الاماتا، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة ومسيرة شاركت فى الهجوم، وقال جيتاتشيو رضا فى تغريدة على تويتر أن جميع الضحايا من المدنيين.

ولم تعلق الحكومة المركزية في أديس أبابا على هذا النبأ حتى الأن.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد قالت في وقت سابق إن قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية أعدمت مدنيين في بلدتين تقعان في منطقة أمهرة في البلاد أوائل العام الجاري

وفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت المنظمة الحقوقية إن عمليات قتل وقعت بين 31 آب/أغسطس والتاسع من أيلول/سبتمبر الماضيين.

وجاء في التقرير "في 31 آب/أغسطس، دخلت قوات تيجراي قرية تشينا وانخرطوا في قتال متقطع وأحيانا كثيف مع القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلحي أمهرة المتحالفين".

وقال سكان لهيومان رايتس ووتش إنه على مدار الخمسة أيام التالية أعدمت قوات تيجراي 26 مدنيا في 15 حادثا منفصلا قبل الانسحاب في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت هيومان رايتس ووتش " إن شهود عيان قالوا إنه في التاسع من أيلول/سبتمبر في بلدة كوبو، أعدمت قوات تيجراي بدون محاكمة ما إجماليه 23 شخصا في 4 حوادث منفصلة. وكانت عمليات القتل انتقاما على ما يبدو من الهجمات التي شنها مزارعون على قوات تيجراي المتقدمة في وقت مبكر من ذلك اليوم".

وقال رجل فر من كوبو في منتصف أيلول/سبتمبر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عبر الهاتف إنه شخصيا كان على دراية بإحدى تلك الحوادث على مشارف البلدة التي قتل فيها مقاتلو تيجراي ثلاثة أشخاص .

ودعت هيومان رايتس ووتش إلى "تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة في منطقتي تيجراي وأمهرة بإثيوبيا".

ولم يرد مسؤولو تيجراي بعد على تقرير هيومان رايتس ووتش ولكن نفوا في وقت سابق أن قواتهم ارتكبت تلك الأعمال الوحشية.

ويهدد التفكك، نتيجة القتال المستمر منذ عام، دولة إثيوبيا متعددة الأعراق التي يبلغ عدد سكانها حوالي 115 مليون نسمة. ووصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018 ووعد بإصلاح إثيوبيا. وأطاح بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي هيمنت على البلاد لمدة 25 عاما.

وأجرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في خريف عام 2020 انتخابات مستقلة في معقلها شمالي تيجراي، وهاجمت قاعدة عسكرية بعد ذلك بوقت قصير. ثم شنت الحكومة هجوما عسكريا بمساعدة دولة إريتريا المجاورة.

وهناك مخاوف في أن يكون الصراع الأخير قد تسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين.

ويواجه طرفا الصراع اتهامات بتنفيذ عمليات قتل وانتهاكات حقوقية وغيرها من اشكال العنف.