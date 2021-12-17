قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع وزارة النقل؛ لتحسين منظومة النقل البحري لتهيئة البيئة التصديرية، وهو ما سيعمل على زيادة الصادرات.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة في مقابلة الإعلامي "خالد ميري" مقدم برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء أمس الخميس، أن التمثيل التجاري مهم؛ لأن الشخص المنتدب في أي دولة يقوم بتحليل الفرص التصديرية في تلك الدولة وإعداد تقارير عن المنتجات التي تحتاجها الأسواق هناك، مشيرة إلى أن الوزارة لديها العديد من المكاتب التصديرية بالخارج.

وأشارت إلى أن مصر لديها منتجات محلية في قطاع الكهرباء بمعدلات مرتفعة، كما يمكنها التصدير للخارج، قائلة إن الوزارة أعدت قائمة تحتوي على 130 منتجا محليا في قطاعات مختلفة، يمكن إنتاجها وتصديرها.

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة لمختلف الملفات في قطاع الصناعة، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتج المحلي وتقليل الواردات، مردفة "استطعنا تقليل الواردات بنسبة 5% خلال الفترة الماضية، والصناعة المصرية أيضا أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل الاستقرار الذي تعيشه البلاد".