ماكدونالدز تتوصل لتسوية مع رئيسها التنفيذي السابق لإعادة 105 ملايين دولار

أعلنت شركة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز"، أمس الخميس، توصلها لتسوية مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ستيف إيستربروك، بشأن دعوى قضائية كانت أقامتها للمطالبة بإعادة تعويضات ومبالغ أخرى دفعتها له مقابل فصله من الخدمة، والمقدرة بنحو 105 ملايين دولار.

وكانت ماكدونالدز أقامت دعوى قضائية ضد إيستربروك في آب/أغسطس من العام الماضي، حيث تزعم الشركة أن الرئيس التنفيذي السابق ارتكب عملية احتيال ومارس الكذب أثناء تحقيق داخلي تم قبل أشهر يتعلق بسلوكياته.

ونتيجة لهذا التحقيق، توصل مجلس إدارة الشركة إلى أن إيستربروك كان على علاقة، بالتراضي، مع إحدى الموظفات، وتم فصله في تشرين ثان/نوفمبر 2019.

ورغم نتائج التحقيق، وافق مجلس الإدارة على إعطاء الرئيس التنفيذي السابق حزمة تعويضات مقابل فصله من العمل، وقد شملت أموالا نقدية وأسهما.

وذكرت ماكدونالدز في دعواها القضائية أنها اكتشفت معلومات جديدة بشأن سلوك إيستربروك أثناء عمله في تموز/يوليو 2020، مما استدعى إجراء تحقيق إضافي.

وتوصل تحقيق جديد إلى أن إيستربروك كذب على الشركة ودمر معلومات تتعلق بسلوكه غير اللائق، الذي تتضمن إقامة علاقات جنسية مع ثلاث موظفات أثناء فترة عمله.

وأوضحت ماكدونالدز أن إيستربروك أعاد الأسهم والأموال التي حصل عليها بعد إقالته، مشيرة إلى أنه تقدم باعتذار للشركة بشأن سلوكياته.

وقال إيستربروك إنه لم يحافظ في بعض الأحيان، خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، على قيم ماكدونالدز، ولم يف ببعض مسؤولياته.